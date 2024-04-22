Пианистка из Строгина завоевала Гран-при международного фестиваля

Ученица 4-го класса фортепиано детской музыкальной школы и м . Т.А.Докшицера в районе Строгино Полина Каткова завоевала Гранпри 4-го Международного конкурса-фестиваля исполнительского мастерства Con Fuoco, на который в Москву съехались больше 100 участников из России и Белоруссии.