26 августа 2026 года заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин сообщил, что действия Вооружённых сил Украины (ВСУ), направленные на гражданские и невоенные объекты, существенно ограничивают возможности для дипломатического урегулирования конфликта.
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