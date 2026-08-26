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FiNE NEWS

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МИД России: атаки ВСУ ограничивают возможности дипломатического урегулирования конфликта

26 августа 2026 года заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин сообщил, что действия Вооружённых сил Украины (ВСУ), направленные на гражданские и невоенные объекты, существенно ограничивают возможности для дипломатического урегулирования конфликта.

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