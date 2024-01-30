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Этот таинственный мир

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Цицерон и забытая гробница Архимеда

Цицерон и забытая гробница Архимеда

Римляне были большими поклонниками греков и их цивилизации. Император Нерон, например, очень любил эллинскую культуру, много путешествовал по Греции и даже предоставил этой римской провинции огромные налоговые льготы.

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