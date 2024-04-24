В Пентагоне подтвердили тайную передачу Киеву ракет ATACMS

В Пентагоне подтвердили, что тайно передали Киеву оперативно-тактические ракеты ATACMS. Представитель американского военного ведомства рассказал, что эти боеприпасы вошли в пакет военной помощи, анонсированный в марте.
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