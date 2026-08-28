Военэксперт Матвийчук: замедление Starlink российскими РЭБ уменьшит атаки на РФ

Вывод из строя спутниковой сети Starlink, которую активно используют ВСУ, с помощью российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) может снизить количество ракетных и дроновых атак Киева на территорию России.
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