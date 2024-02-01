Депутат о запрете «наливаек»: «Создавали антисоциальную среду»

Государственная дума приняла закон о запрете «наливаек». Теперь регионы получат право запрещать открывать подобные заведения, в которых маргинальные личности распивают некачественный алкоголь и мешают покою жильцов.
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