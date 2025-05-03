К Земле движется астероид массой 230 тысяч тонн: ученые прогнозируют последствия – цунами и массовые разрушения Ольга БезродняяУченые бьют тревогу, в 2032 году к Земле приблизится астероид, который может при столкновении с планетой нанести катастрофические последствия.