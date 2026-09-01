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Воронежские новости

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«Ростелеком» продаёт здание в Железнодорожном районе Воронежа за 200 миллионов рублей

«Ростелеком» продаёт здание в Железнодорожном районе Воронежа за 200 миллионов рублей

ПАО «Ростелеком» объявило о продаже нежилого четырёхуровневого здания в Железнодорожном районе областного центра.

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