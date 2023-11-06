Ответ В. Богданова ведущей передачу И. Кругловой и политику Ю. Рашкину на их выступление на ЮТУБ - канале 06.11.2023 г.

Ответ В. Богданова И. Кругловой и Ю. Рашкину на их выступление на ЮТУБ - канале 06.11.2023 г. Дружище Юрий! Какое бы новое оружие США не поставляли Украине, но на поле боя воюют простые солдаты под командованием своих, тоже, простых офицеров.