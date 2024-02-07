Совфед одобрил закон о конфискации имущества за фейки об армии

Совет Федерации единогласно одобрил закон о конфискации имущества, нажитого или использованного при распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах России и призывах к осуществлению действий против безопасности нашей страны.
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