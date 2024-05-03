FT: если состоятся переговоры по Украине, Россия потребует замороженные активы

Если состоятся мирные переговоры по конфликту на Украине, то Россия потребует вернуть свои замороженные активы, так что их нельзя изъять и использовать для помощи Киеву, сообщает Financial Times cо ссылкой на чиновников ЕС.
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