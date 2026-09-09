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SPLETNIK

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Вышел трейлер фильма "Искусственный" про главу OpenAI с Юрой Борисовым и Эндрю Гарфилдом

Вышел трейлер фильма "Искусственный" про главу OpenAI с Юрой Борисовым и Эндрю Гарфилдом

В сети появился первый трейлер фильма "Искусственный" Луки Гуаданьино про главу OpenAI Сэма Альтмана с Эндрю Гарфилдом и Юрой Борисовым в главных ролях.

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