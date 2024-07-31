Учёные признали сахар виновником ускоренного старения даже при здоровом питании

Исследователи считают, что привычка добавлять в свой чай или кофе сахар отнимает у вас годы жизни.Недавние исследования иностранных специалистов доказали, сахар приводит ко многим заболеваниям, а также быстрее старит организм, даже тех, кто в общем и целом придерживается правильного питания.
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