В Липецке шествие студентов вызвало пробки и перенаправление автобусов

Шествие первокурсников парализовало движение десяти автобусных маршрутов в центре Липецка на час.В центре Липецка 10 сентября образовались пробки из-за праздничного шествия «Посвящение в студенты».
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