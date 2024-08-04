Инвалидам подберут коляски и протезы по их пожеланиям

При подборе инвалидам кресел-колясок с электроприводом, брайлевских дисплеев, протезов с микропроцессором и электронных средств ориентации будут учитывать не только медицинские, но и социальные показания.
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