Кабмин не поддержал проект о сокращении транспортного налога для соблюдавших ПДД

Комиссия правительства Российской Федерации по вопросам законопроектной деятельности отклонила предложение о сокращении транспортного налога на 50% для автомобилистов и мотоциклистов, которые соблюдали нормы ПДД в течение календарного года.
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