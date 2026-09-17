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Зеленский пожаловался, что Китай не на стороне Украины

Зеленский пожаловался, что Китай не на стороне Украины

Владимир Зеленский пожаловался, что Китай не на стороне Украины в конфликте. «Жаль, что Китай не на нашей стороне в этой войне», — сказал он в интервью NHK.

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