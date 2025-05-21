Автоэксперт Яшина: защитные экраны и обслуживание клемм спасут аккумулятор от жары

Защита автомобильного аккумулятора от летнего зноя является критически важной задачей. Высокие температуры способны негативно повлиять на его функционирование, сокращая срок службы и снижая производительность.
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