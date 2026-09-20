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Ольга Колударова: За всеми решениями в дошкольном образовании должен оставаться ребенок

Ольга Колударова: За всеми решениями в дошкольном образовании должен оставаться ребенок

19 сентября на площадке Московского концертного зала «Зарядье» состоялась торжественная церемония закрытия Всероссийского форума работников дошкольного образования «Время дошкольного образования».

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