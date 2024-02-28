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Небратья попытались убить Такера Карлсона во время визита в Россию. Источник сообщил детали

Небратья попытались убить Такера Карлсона во время визита в Россию. Источник сообщил детали

© Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/ Keystone Press Agency/ Global Look Press Вчера 23K прочитали По предварительным данным, завербованный СБУ гражданин России попытался устроить теракт во время визита американского журналиста в нашу страну.

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Комментарии
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Александр Лагуткин
Отправить эту продажную сволочь лес валить за полярным кругом лет на 25-ть.
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