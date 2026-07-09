В Алтайском крае сформировали новый состав региональной Общественной палаты

Девятый состав Общественной палаты Алтайского края сформирован. Как сообщает пресс-служба ОПАК, его полномочия начались с момента первого заседания и продлятся до июля 2029 года, а новый созыв обновился на 47%.
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