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В Алтайском крае сформировали новый состав региональной Общественной палаты

В Алтайском крае сформировали новый состав региональной Общественной палаты

Девятый состав Общественной палаты Алтайского края сформирован. Как сообщает пресс-служба ОПАК, его полномочия начались с момента первого заседания и продлятся до июля 2029 года, а новый созыв обновился на 47%.

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