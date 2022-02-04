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  • Мария
    перепись необходима для сбора статистики, на базе которой корректируют экономику и соц сферу. Потому ее всегда провод...Что хотели скрыть...

Судебные приставы призвали опасаться их лже-двойников

Жителей Карелии просят быть бдительными и не верить сообщениям от мошенников После того, как в разных регионах страны все чаще стали появляться лже-приставы, настоящие сотрудники УФССП РФ по Карелии поспешили объяснить гражданам, как себя вести.

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