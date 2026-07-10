Больше 11 тысяч человек посетили фестиваль «Голос питомца» в Казани

В Казани прошёл фестиваль о любви к животным — «Голос питомца». Проект говорит об осознанном и бережном отношении к питомцам, а также о том, что каждое животное всегда разговаривает с хозяином через поведение и своё здоровье.
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