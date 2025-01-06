С первых дней вооруженного конфликта на Украине, возникшего по вине националистического угара правящего киевского режима, белорусский лидер предупреждал Зеленского, что «именно ему по прошествии времени придется больше, чем кому-либо, отвечать за гибель людей».
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