Политика как он...
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Политика как она есть

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В Минске опровергли слова Зеленского об извинениях Лукашенко

В Минске опровергли слова Зеленского об извинениях Лукашенко

С первых дней вооруженного конфликта на Украине, возникшего по вине националистического угара правящего киевского режима, белорусский лидер предупреждал Зеленского, что «именно ему по прошествии времени придется больше, чем кому-либо, отвечать за гибель людей».

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