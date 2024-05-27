МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 121 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ЧилиИвано
    Давно известно что Соловьёв бизнесмен, коньюктурщик. Его туда - сюда заносит по приоритетам, ищет, так сказать, что е...Ошибки Владимира ...
  • Святогор Князев
    Какая чушь... такое впечатление что автор  обкурился. Можно конечно тырить всякую бредятину, но зачем амеровскую то? ...Платить за F-16 п...
  • Татьяна Кибишева
    И я о том же! По-моему нашего Президента приглашают только для того, чтобы получить кредит, или заключить какие-либо ...С визитом на два ...

Удар по Армавирской РЛС: США и НАТО пытаются вывести конфликт на новый уровень

Удар по Армавирской РЛС: США и НАТО пытаются вывести конфликт на новый уровень

Фото: globallookpress.com/H. Baesemann Сегодня 49K прочитали  Утром 25 мая стало известно, что Украина и Запад провели беспрецедентно дерзкую дроновую атаку на российскую РЛС раннего предупреждения в Армавире.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
А политической воли у руководства России нет. Это наглядно подтверждается тем , что г-н Пригожин передал еще два года назад папку с компроматом на замов министра обороны и не желанием самого министра Шойгу навести порядок.А потом разве мало гадостей для России наделал Шойгу . что его потом надо было ставить в Совет безопасности ? Его место в тюрьме а при Сталине его бы расстреляли еще два года назад .
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх