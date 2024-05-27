Фото: globallookpress.com/H. Baesemann Сегодня 49K прочитали Утром 25 мая стало известно, что Украина и Запад провели беспрецедентно дерзкую дроновую атаку на российскую РЛС раннего предупреждения в Армавире.
Удар по Армавирской РЛС: США и НАТО пытаются вывести конфликт на новый уровень
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
А политической воли у руководства России нет. Это наглядно подтверждается тем , что г-н Пригожин передал еще два года назад папку с компроматом на замов министра обороны и не желанием самого министра Шойгу навести порядок.А потом разве мало гадостей для России наделал Шойгу . что его потом надо было ставить в Совет безопасности ? Его место в тюрьме а при Сталине его бы расстреляли еще два года назад .
Ответить
17 час.
Свежие комментарии