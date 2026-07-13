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Вызванный в МИД России посол ФРГ заявил о скором отъезде

Вызванный в МИД России посол ФРГ заявил о скором отъезде

Оповестил российское дипведомство, что «в ближайшее время» возвращается в родную страну, так как его служебная командировка завершается вызванный в МИД России посол ФРГ Александер Ламбсдорфф, об этом 13 июля сообщила пресс-служба МИДа.

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