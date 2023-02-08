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Группа компаний "Дело" выплатит многодетным сотрудникам на ДВ по 1млн рублей

Группа компаний "Дело" выплатит многодетным сотрудникам на ДВ по 1млн рублей

Группа компаний "Дело" в 2023 году распространяет действие своей корпоративной программы по повышению рождаемости, поддержке материнства и детства на все активы.

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