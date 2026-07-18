Алые паруса: гавань бизнес-класса на берегу Москвы‑реки.

Задумайтесь, что, если бы Александр Грин оказался в современном мегаполисе? Смог бы он сохранить свою веру в чудо среди небоскрёбов, бесконечного потока машин и круглосуточной суеты? Мы часто думаем, что романтика и мечтательность — удел прошлого.
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