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Боевики ВСУ обстреляли Горловку

Боевики ВСУ обстреляли Горловку

Сотрудники представительства ДНР в СЦКК распространяют информацию о том, что ранним утром девятнадцатого августа военнослужащие Вооружённых сил Украины совершили артиллерийскую атаку на город Горловка, избрав своей целью гражданскую инфраструктуру.

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