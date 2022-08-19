Боевики ВСУ обстреляли Горловку

Сотрудники представительства ДНР в СЦКК распространяют информацию о том, что ранним утром девятнадцатого августа военнослужащие Вооружённых сил Украины совершили артиллерийскую атаку на город Горловка, избрав своей целью гражданскую инфраструктуру.