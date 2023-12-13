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Байден высморкался, когда Зеленский читал речь

Байден высморкался, когда Зеленский читал речь

Лидер Соединённых Штатов Америки Джозеф Байден в рамках сессии ответов на вопросы, в которой принимал участие руководитель киевского режима Владимир Зеленский, дождался момента, когда политик станет выступать с речью и высморкался.

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