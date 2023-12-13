Байден высморкался, когда Зеленский читал речь

Лидер Соединённых Штатов Америки Джозеф Байден в рамках сессии ответов на вопросы, в которой принимал участие руководитель киевского режима Владимир Зеленский, дождался момента, когда политик станет выступать с речью и высморкался.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии