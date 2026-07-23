Рублёв одержал уверенную победу над Скатовым в Эшториле

По словам Рублёва, для него это первый опыт выступления на данном турнире. Российский спортсмен отметил, что игровые условия на корте были сложными, но ему удалось выиграть в двух сетах, не затратив много времени и сохранив свежесть перед следующим игровым днём.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии