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Регионы России

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Рублёв одержал уверенную победу над Скатовым в Эшториле

Рублёв одержал уверенную победу над Скатовым в Эшториле

По словам Рублёва, для него это первый опыт выступления на данном турнире. Российский спортсмен отметил, что игровые условия на корте были сложными, но ему удалось выиграть в двух сетах, не затратив много времени и сохранив свежесть перед следующим игровым днём.

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