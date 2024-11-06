Харрис признала поражение на выборах, но не в «борьбе за идеалы США»

Вице-президент США, кандидат на должность главы государства от Демократической партии Камала Харрис заявила, что признает поражение на выборах в пользу соперника от Республиканской партии Дональда Трампа, но не в борьбе за свободу и идеалы Америки, сообщает РИА Новости.
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