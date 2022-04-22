Второй удар по доллару

Банк России готовит судебные иски к странам Запада, укравшим наши золотовалютные резервы. Решение о краже денег у России было очевидно незаконным, так что при справедливом судебном разбирательстве мы имеем полное право на возврат наших денег.
Банк России готовит судебные иски к странам Запада, укравшим наши золотовалютные резервы. Решение о краже денег у России было очевидно незаконным, так что при справедливом судебном разбирательстве мы имеем полное право на возврат наших денег.
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