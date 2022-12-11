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Юнармейцы Благовещенска стали призерами регионального Чемпионата по оказанию первой помощи

Юнармейцы Благовещенска стали призерами регионального Чемпионата по оказанию первой помощи

По итогу соревнований среди школьников победителем стал юнармейский отряд школы №15, а отряд лицея №6 занял почетное третье место.

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