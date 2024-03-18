Свет под книжной обложкой. 14 марта в нашей стране отмечается День православной книги, который проводится для привлечения инт...

Свет под книжной обложкой. 14 марта в нашей стране отмечается День православной книги, который проводится для привлечения интереса к православной литературе и олицетворяет признание огромного значения духовного в нравственном воспитании людей, приобщении их к христианской традиции.
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