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Русская весна

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Морпехи 155-й бригады разорвали в клочья танк ВСУ у Угледара (ВИДЕО)

Морпехи 155-й бригады разорвали в клочья танк ВСУ у Угледара (ВИДЕО)

Продолжаются бои у Угледара, где морские пехотинцы 155-й бригады громят вражескую технику. «Ланцет» морской пехоты Тихоокенского флота точно поразил в тылу Т-64БВ, подорвав боекомплект и уничтожив танк вместе с экипажем.

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