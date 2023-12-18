Морпехи 155-й бригады разорвали в клочья танк ВСУ у Угледара (ВИДЕО)

Продолжаются бои у Угледара, где морские пехотинцы 155-й бригады громят вражескую технику. «Ланцет» морской пехоты Тихоокенского флота точно поразил в тылу Т-64БВ, подорвав боекомплект и уничтожив танк вместе с экипажем.
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