Эксперт объяснила, почему опасно покупать весной ранние овощи и фрукты

Основатель Международного института интегративной нутрициологии Ната Гончар предупредила, что не все ранние фрукты и овощи весной, появляющиеся на прилавках магазинов, стоит покупать, так как могут быть опасны для организма, сообщает PRIMPRESS.
Основатель Международного института интегративной нутрициологии Ната Гончар предупредила, что не все ранние фрукты и овощи весной, появляющиеся на прилавках магазинов, стоит покупать, так как могут быть опасны для организма, сообщает PRIMPRESS.
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