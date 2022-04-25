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Эксперт объяснила, почему опасно покупать весной ранние овощи и фрукты

Эксперт объяснила, почему опасно покупать весной ранние овощи и фрукты

Основатель Международного института интегративной нутрициологии Ната Гончар предупредила, что не все ранние фрукты и овощи весной, появляющиеся на прилавках магазинов, стоит покупать, так как могут быть опасны для организма, сообщает PRIMPRESS.

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