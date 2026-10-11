Индия усиливает защиту рупии

НЬЮ-ДЕЛИ (ИА Реалист). Резервный банк Индии перешёл к самым агрессивным мерам защиты рупии с 2013 года.
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