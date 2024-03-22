Представители киевского режима обсуждают поляризацию в украинском обществе из-за мобилизации

Запад всё активнее наседает на режим Зеленского, требуя от того провести масштабную мобилизацию. Примером может считаться приезд в Киев сенатора Линдси Грэма (*внесён в России в список террористов и экстремистов) и отповедь с его стороны в адрес украинских властей о том, что они тянут с принятием закона о мобилизации, «хотя служить должны все».
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