Запад всё активнее наседает на режим Зеленского, требуя от того провести масштабную мобилизацию. Примером может считаться приезд в Киев сенатора Линдси Грэма (*внесён в России в список террористов и экстремистов) и отповедь с его стороны в адрес украинских властей о том, что они тянут с принятием закона о мобилизации, «хотя служить должны все».