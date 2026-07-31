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«Спартак» запросил в РФС текст решения об отказе в переигровке Суперкубка. После его получения у клуба будет 7 дней на апелляцию

«Спартак» запросил полный текст решения КДК РФС об отказе в переигровке матча за OLIMPBET Суперкубок России против «Зенита».

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