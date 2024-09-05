Бакальчук: Wildberries станет площадкой для продавцов услуг

Wildberries в ближайшее время станет площадкой для продавцов услуг, заявила глава компании Татьяна Бакальчук, выступая на сессии Восточного экономического форума "Эра платформенной экономики: победа технологических гигантов".
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