RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 313 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Михалев
    Обычное дело, дали волю животным, теперь они расползутся по всей стране.В Дербенте и Маха...
  • Александр Юткин
    Зачем в аду? В Киеве, и показательно. Пусть пофотографируются на фоне. Такие удары надо возвращать в тот же день.Медведев: ответст...
  • Георгий Михалев
    Там надо давно зачистку делать, кругом одни животные с оружием.Дело о теракте во...

Безусловная дипломатическая победа: какую роль в истории России сыграл Константинопольский договор 1724 года

Безусловная дипломатическая победа: какую роль в истории России сыграл Константинопольский договор 1724 года

23 июня 1724 года между Россией и Османской империей был подписан Константинопольский договор. Согласно этому документу Турция признавала территориальные приобретения России на Кавказе, полученные Санкт-Петербургом по итогам Персидского похода Петра I.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АБ
Антон Беляев
Армани, блять...,
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх