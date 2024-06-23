Безусловная дипломатическая победа: какую роль в истории России сыграл Константинопольский договор 1724 года

23 июня 1724 года между Россией и Османской империей был подписан Константинопольский договор. Согласно этому документу Турция признавала территориальные приобретения России на Кавказе, полученные Санкт-Петербургом по итогам Персидского похода Петра I.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии