Украинские пользователи Сети раскритиковали закрытую вечеринку партии Слуга народа

МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Украинские пользователи Сети раскритиковали видео с закрытой вечеринки пропрезидентской партии "Слуга народа" во Львовской области, на которой присутствовал сам Владимир Зеленский.
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