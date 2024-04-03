За езду на самокате вдвоем или в пьяном виде — штраф: Совфед доработал законопроект

В Совете Федерации РФ доработали законопроект о регулировании движения электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ), в окончательной версии инициативы исключены наказания для велосипедистов.
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