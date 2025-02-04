Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

❄️❄️❄️❄️ По данным ЦГМС в Волгоградской области 4 февраля: Облачно с прояснением. Осадки, местами сильные (снег, мокрый снег, дождь со снегом, дождь).
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❄️❄️❄️❄️ По данным ЦГМС в Волгоградской области 4 февраля: Облачно с прояснением. Осадки, местами сильные (снег, мокрый снег, дождь со снегом, дождь).