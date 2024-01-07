Тагильский полицейский назвал скандал с избиением девочки подростками раздутым. Скрин

Замначальника отдела полиции № 19 Нижнего Тагила (Свердловская область) Тарас Булгаков оставил комментарий к новости про избитую братьями-азербайджанцами 11-летнюю девочку в одном из городских новостных сообществ, однако удалил его после критики от других пользователей.