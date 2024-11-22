Кембриджский словарь: названо слово 2024 года

Именно это слово часто используют в лексиконе звезды мировой эстрады.Кембриджский словарь английского языка выбрал глагол "to manifest" (манифестировать) словом 2024 года, отметив, что в последние 12 месяцев это слово искали в интернете более 130 тысяч раз.