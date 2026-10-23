Наступающий 2027 год легким для автомобильного рынка не будет: экономика, согласно официальному прогнозу, станет расти очень сдержанно – ВВП прибавит от 0,7% до 1,4%.
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