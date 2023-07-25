Где женщине за сорок познакомиться с приличным мужчиной?

Лютая Бабища на фоточке, я бы с такой с удовольствием... познакомился!

Сергей Лепехов

Помойщица Морена, такие, как ты, не после сорока, а с рождения, кроме платных альфонсов и палки-самотыка, ничего большего не заслуживают от слова "совсем"...