Собянин: Более 400 тыс. протоколов заполнили московские медики голосовым вводом

С помощью голосового ввода врачи заполняют описания лучевого исследования Как сообщил глава Москвы Сергей Собянин, сервисы, основанные на искусственном интеллекте, все более активно применяются в здравоохранении Москвы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии